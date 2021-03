La Ginnastica Petrarca in pedana nei campionati individuali maschili. Cinque atleti della ginnastica artistica hanno debuttato al Campionato Silver di Borgo San Lorenzo

La Ginnastica Petrarca è tornata in pedana nei tornei individuali di ginnastica artistica maschile. I ragazzi della società aretina, allenati da Jacopo Pineschi e da Alessandro Sadocchi, sono reduci da un fine settimana particolarmente intenso con le prime prove dei diversi campionati regionali che hanno permesso di trovare soddisfazioni con alcuni risultati di buon livello.

Il programma di gare ha preso il via a Borgo San Lorenzo con il Campionato Individuale Silver dove cinque giovani ginnasti si sono messi alla prova in un programma completo di sei esercizi tra corpo libero, fungo, volteggio, parallele, sbarra e mini-trampolino.

Il miglior risultato porta la firma di Daniel Rossi che, negli Allievi 2^ Fascia, ha sfiorato il podio ed ha concluso al sesto posto, seguito da Alecsandru Gigi Musgociu all’undicesimo posto, da Lorenzo Meli al diciassettesimo posto e da Tommaso Stocchi al ventesimo posto, mentre Andrea Palarchi si è piazzato undicesimo negli Allievi 1^ Fascia.

Due piazzamenti particolarmente positivi portano la firma di Giulio Bartalini e di Gino Fabeni, due atleti della Ginnastica Petrarca in prestito rispettivamente all’Aurora Montevarchi e ai Vigili del Fuoco che hanno gareggiato nel più importante Campionato Individuale Gold Allievi di Montevarchi.

I due ginnasti, impegnati nella categoria A1, hanno mostrato la loro completezza a corpo libero, fungo, anelli, volteggio, parallele e sbarra, con Bartalini che ha chiuso al primo posto e Fabeni al quarto posto. A concludere il programma di gare è stata la prima prova regionale del Campionato Individuale Silver di Specialità dove la Ginnastica Petrarca era presente con tre ragazzi: Marzio Picone ha vinto l’oro tra i Senior alle parallele, Gabriele Mori ha meritato l’argento tra gli Junior 1^ Fascia al cavallo con maniglie e Lorenzo Piazza si è piazzato secondo tra gli Junior 2^ Fascia agli anelli, quinto al corpo libero, sesto al volteggio e settimo alle parallele. «Siamo soddisfatti dei risultati dei nostri atleti – commenta Pineschi. – Nel settore Gold, infatti, Bartalini è in corsa per la conquista del titolo toscano e Fabeni è arrivato a un passo dal podio, mentre nel settore Silver sono arrivate molte indicazioni positive da tanti ginnasti che si sono dimostrati competitivi tra diversi attrezzi.

Questi piazzamenti confermano la crescita del nostro movimento sportivo con un numero sempre maggiore di ragazzi capaci di ben figurare a livello regionale e, allo stesso tempo, la bontà del lavoro portato avanti nonostante le restrizioni e le incertezze dell’attuale emergenza sanitaria».

