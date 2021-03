Verso le elezioni a Città di Castello: incontro interlocutorio tra La Sinistra per Castello e Articolo Uno. Sul tavolo l’unità del centro sinistra in vista delle prossime comunali

La Sinistra per Castello ha tenuto un incontro con Articolo Uno per discutere dell’attuale fase politica. L’incontro rientra nella serie di iniziative che La Sinistra per Castello sta mettendo in campo per affrontare i prossimi appuntamenti politici.

Si è trattato di un primo confronto interlocutorio in cui Articolo Uno ha ribadito il proprio impegno per l’apertura di un dialogo fra tutte le componenti del centro sinistra insieme al Movimento 5 Stelle.

La Sinistra per Castello ha proposto di verificare condizioni e disponibilità alla costruzione di un profilo unitario ed autonomo della sinistra sui temi del lavoro, sociali e sanitari, della scuola e della cultura, dei diritti e dell’ambiente.

