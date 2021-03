“SosteniAmo il Calcit”, tre settimane solidali nelle Farmacie Comunali. Da sabato 6 a sabato 27 marzo è in programma una campagna di informazione e di solidarietà

Tre settimane solidali per contribuire alle attività del Calcit. Da sabato 6 a sabato 27 marzo, le Farmacie Comunali di Arezzo ospiteranno la campagna “SosteniAmo il Calcit” che nasce con il duplice obiettivo di valorizzare il prezioso operato del comitato cittadino impegnato nella lotta ai tumori e, soprattutto, di raccogliere fondi da destinare alle cure domiciliari oncologiche del progetto Scudo.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle “Settimane del benessere”, sarà animata da una duplice finalità di informazione e di solidarietà. L’informazione verrà garantita dal contributo degli stessi volontari del Calcit che saranno presenti nelle otto farmacie di città e frazioni per illustrare gli scopi e i risultati raggiunti da un’associazione che, dal 1978, ha portato in città una nuova sensibilità nei confronti della diagnosi e della cura verso i tumori. L’intento solidale sarà invece concretizzato attraverso una raccolta fondi che avverrà attraverso la vendita delle tavolette di Vestri Cioccolato che, da qualche mese, sono in distribuzione nelle Farmacie Comunali di Arezzo: per ogni cioccolata acquistata, infatti, un euro sarà devoluto in beneficenza al Calcit. La scelta è stata di orientare queste risorse in supporto al progetto Scudo che offre un servizio di cure domiciliari oncologiche per i malati di tumore che, a causa dello stato della patologia, necessitano di interventi medici ed infermieristici direttamente tra le mura di casa, attraverso una completa copertura dei loro bisogni assistenziali ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell’anno.

“SosteniAmo il Calcit” rappresenterà anche un’occasione per ribadire l’attenzione delle Farmacie Comunali di Arezzo ai bisogni del territorio e la prossimità alle associazioni impegnate in ambito socio-sanitario. La sensibilità verso le tematiche di cura e prevenzione dei tumori, nello specifico, era stata certificata nel corso del 2019 dal conferimento alla farmacia “Trionfo” della certificazione di “Farmacia Oncologica” con la conseguente abilitazione a fornire servizi, consigli, suggerimenti e indicazioni per il percorso dei pazienti al di fuori del ricovero ospedaliero. «Questa iniziativa – commenta Francesco Francini, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo, – unisce realtà d’eccellenza del territorio cittadino, in virtù della sinergia tra Farmacie Comunali di Arezzo e Vestri che permetterà di sostenere le attività del Calcit. La campagna “SosteniAmo il Calcit” scandirà le settimane che precedono la Pasqua, con l’acquisto della cioccolata da donare agli altri o per sé stessi che garantirà sostegno ad un progetto importante come lo Scudo che da anni è un punto di riferimento e un servizio fondamentale per centinaia di famiglie».

