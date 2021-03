San Giustino: L’Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni del territorio. Pompei “Obiettivo conoscere le difficoltà e valorizzare sempre di più le esperienze collaborative”

San Giustino – L’Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni del territorio

Consigliere Pompei: “Obiettivo conoscere le difficoltà e valorizzare sempre di più le esperienze collaborative”

(Cittadino e Provincia) – San Giustino, 2 marzo ‘21 – L’Amministrazione comunale di San Giustino, attraverso il Consigliere delegato ai rapporti con le Associazioni, Paolo Pompei, gli assessori Andrea Guerrieri, Milena Crispoltoni e Libero Valenti, oltre ai Consiglieri Walter Braccalenti e Camilla Sorchi, ha incontrato tutte le associazioni del territorio per esprimere loro la propria vicinanza e capire quali siano state le difficoltà incontrate a causa della pandemia nell’anno appena trascorso.

Tra la gestione delle attività correnti e la programmazione delle future iniziative, tenendo sempre conto delle complessità legate alla situazione pandemica che il Paese sta attraversando anche in questo 2021, l’incontro è stato occasione per approfondire anche il tema della riforma del Terzo Settore e delle nuove modalità di collaborazione che regoleranno i rapporti tra enti pubblici e associazioni di volontariato.

“Tutti gli incontri – fa sapere il Consigliere Paolo Pompei – si sono svolti in maniera singola, seguendo scrupolosamente le regole anti-Covid, con distanziamento, uso di mascherine e la presenza massima di due membri per associazione. Abbiamo scelto di svolgere gli incontri in presenza per conoscere ed approfondire tutte le problematiche e le difficoltà che ad oggi affliggono le realtà associative del territorio. Dalla criticità nella gestione degli spazi, alle complessità nell’organizzazione dei singoli eventi, alle difficoltà relazionali incontrate per chi deve curare le attività dei più piccoli della nostra comunità e i settori giovanili. Nonostante il difficile momento, la risposta del nostro tessuto sociale e delle realtà associative è stata straordinaria, l’obiettivo, per il futuro, è continuare a valorizzare le tante esperienze collaborative costruite negli anni nel territorio comunale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati