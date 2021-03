Alto Tevere: quale futuro per il settore industriale? Giovedì iniziativa della Cgil con attori economici ed istituzionali

Un dibattito online con gli attori economici, sociali ed istituzionali del territorio dell’Alto Tevere, per confrontarsi sulle idee di ripartenza e sul futuro del settore manifatturiero e industriale, da sempre asse strategico dello sviluppo territoriale: giovedì 4 marzo, dalle ore 17.00, si terrà l’iniziativa online “Industria in Alto Tevere: quale futuro?”, promossa dalla Cgil di Perugia e alla quale interverranno Maurizio Maurizi (responsabile Cgil Alta Umbria), Raul Ranieri (presidente Confindustria Alto Tevere), Gianni Fiorucci (segreteria regionale Cgil Umbria), Marino Sandro (delegato Flai- Cgil Rsu Giuntini), Fabrizio Fratini (presidente Ires Cgil Umbria), Luciano Bacchetta (sindaco di Città di Castello), Massimo Benedetti (delegato Fiom-Cgil Rsu Cmc), Giuliano Ceneri (responsabile regionale area legislazione lavoro e Contrattualistica CNA), Filippo Ciavaglia (segretario generale Cgil Perugia). Le conclusioni saranno affidate a Cinzia Maiolini (Cgil nazionale). Sarà possibile seguire i lavori in diretta Facebook sulla pagina della Cgil Umbria (www.facebook.com/cgilumbria).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati