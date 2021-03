Atletica Avis Sansepolcro: al parco Pertini di Arezzo risultati positivi nelle gare valide per il campionato regionale Toscano di corsa campestre

Ci siamo, finalmente, torniamo a parlare di sport, di quello “vero”, da “campo”, vissuto quotidianamente insieme ai propri atleti, parliamo di Atletica Leggera, una tra le poche discipline sportive, che a livello giovanile ha potuto continuare regolarmente la propria attività quotidiana di preparazione e allenamento; dove nonostante tutto, i propri atleti si sono allenati con costanza e dedizione per prepararsi al meglio al il ritorno, ancora “lento” e “parsimonioso”, all’attività agonistica. Solo alcune categorie del Nostro Settore Promozionale e Giovanile, hanno avuto, ad ora, la possibilità di ricominciare a sentire, il “profumo” e l’emozione della gara, di quei comandi, dati dallo starter: ai vostri posti, pronti, via (BANG), che in un attimo ti fanno liberare di tutte le tensioni, i dubbi e l’emozioni che ti hanno accompagnato sulla linea di partenza…..e ora, libero da ogni pensiero puoi ricominciare a inseguire i tuoi sogni, i tuoi obiettivi. In una bellissima giornata di sole, dal sapore d’inizio primavera, nel magnifico scenario del Parco Pertini, ad Arezzo, si sono svolti i Campionati Regionali Individuali di Corsa Campestre, da segnalare del Nostro sodalizio Veronica Brizzi 2006 (Settore Promozionale Cat. Cadette 2007/2006), 3° classificata; con questo risultato conquista, per il secondo anno consecutivo, di diritto “il biglietto”, per la Convocazione nella Rappresentativa Regionale Toscana per la partecipazione ai Campionati Italiani di Corsa Campestre, che si terranno il 14 e 15 Marzo 2021 a Campi Bisenzio (FI). Un pensiero “speciale”, va alle atlete, Sara Giorni (2008), 8° classificata, che ha gareggiato con atlete di due anni più grandi e ancora a Francesca Falasconi, esempio, “continuo” di serietà, dedizione e impegno, che non ha potuto partecipare anche a questo evento causa un piccolo disturbo alimentare, la notte prima della gara. Concludiamo con il Nostro atleta Francesco Capriani 2005 (Cat. Allievi 2004/2005), che con la sua nuova Società, Toscana Atletica, ha vinto il titolo regionale e a squadre, della categoria, con la prospettiva di poter così ben figurare anche ai Campionati Italiani di Corsa Campestre. Prossimo appuntamento ad ora, Sabato 13 e Domenica 14 Marzo 2021 Campi Bisenzio (FI), Campionati Italiani Individuali e di Società di Corsa Campestre

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati