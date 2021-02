San Giustino: l’Amministrazione comunale informa che da lunedì 1° marzo 2021 tornano in presenza i servizi educativi per la prima infanzia 0-36 mesi

L’Amministrazione comunale di San Giustino, in ottemperanza all’ordinanza n. 20 del 26 febbraio 2021 della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, informa la cittadinanza che da lunedì prossimo, 1° marzo 2021, tornano in presenza gli asili nido, statali e paritari convenzionati, mentre restano sospesi i servizi educativi della scuola dell’infanzia (3-6 anni) e rimane in vigore la didattica a distanza per gli studenti delle scuole primarie e secondario di primo e secondo grado. L’ordinanza regionale sarà valida sino al 5 marzo.

L’Amministrazione comunale rende noto, inoltre, che sono stati eseguiti nella giornata di sabato i tamponi “rapidi” antigenici al personale educativo e dei servizi ausiliari. Tutti i tamponi hanno dato esito negativo.

