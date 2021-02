Pallavolo serie B/M:ERM group San Giustino, prestazione di livello che vale i tre punrti contro Foligno

ErmGroup San Giustino (PG)- Italchimici Foligno (PG): 3-0

(25-12; 25-18; 25-19)

Ancora un’ottima prestazione quella dei biancoazzurri di ErmGroup San Giustino che hanno ospitato tra le mura amiche gli atleti di Italchimici Foligno, per il recupero della terza giornata di campionato di serie B/M girone F2, vincendo 3-0 l’incontro.Partono subito bene i padroni di casa che tornano in campo con tanta voglia di vincere ed il giusto approccio emerge fin dalle prime battute, concedendo pochissimo agli atleti avversari. Prestazione incisiva quella di Agostini che in più frangenti del primo parziale fa decisamente la differenza insieme a Miscione, a muro, e con il suo primo tempo. Il divario con la squadra avversaria è ampio e l’ace di Agostini siglala chiusura del set 25-12.Il secondo parziale porta la firma di Conti e Thiaw, ancora una volta nel ruolo di opposto, in attesa del ritorno in campo di Puliti. All’inizio di set uno splendido scambio che si è concluso con il muro di Thiaw e Cesaroni, anch’egli incisivo a più riprese. L’attacco vincente del capitano porta i biancoazzuri sul 13-6; recupera qualche punto Foligno ma è sempre la potenza di Conti a siglare il quindicesimo punto. L’ace di Thiaw allunga le distanze. Non li ferma più nessuno. Il muro della coppia Miscione-Sitti porta i padroni di casa sul 23-15. Chiude Conti con la sua schiacciata 25-18.Il Capitano segna anche il primo punto del terzo e ultimo set, ma i folignati vogliono recuperare e approfittando di un nostro calo e di qualche errore dei boys, si portano in vantaggio 1-4. Mister Moretti chiede il time-out e alla ripresa si sblocca la situazione con l’attacco di Cesaroni al centro. Il muro di Agostini sigla il sorpasso 6-5 e il suo “tiro mancino” porta ErmGroup San Giustino 7-5. Con Guerrini di Italchimici la squadra avversaria accorcia le distanze tornando nuovamente in parità 11-11 ma Conti con un attacco deciso segna il 12-11. Continuano a faticare un pò i padroni di casa; con il punto di Thiaw si arriva 14-14. L’ace di Conti fa tornare il sereno e Agostini sigla una doppio attacco vincente staccando di qualche punto gli avversari 19-15. Italchimici torna in attacco con Battistelli ma il muro di Sitti sul 23-18 e l’attacco di Agostini 24-19 portano i biancoazzurri ad un passo dalla vittoria. Ci pensa ancora Conti a chiudere il set e l’incontro 25-18. Al termine della gara i boys hanno salutato l’ amatissima Tiziana Consoli con uno striscione, con l’augurio che possa tornare presto tra di noi.Goran Maric, DS di ErmGroup San Giustino si è espresso positivamente in merito all’incontro di oggi: ” Una partita a senso unico con un piccolo calo al terzo set che ci poteva stare visto l’andamento della gara. Bravi ragazzi, sono tre punti che ci danno sempre più la consapevolezza del percorso che ci aspetta. Non era per niente facile visto che bisognava alternare i recuperi con le gare del campionato già programmato. Ci riposiamo qualche giorno e ci prepariamo per la prossima sfida. Penso che si veda che ancora su alcuni dettagli la qualità di gioco un pò manca, ma possiamo essere solo contenti dopo i 25 giorni di stop che hanno avuto i ragazzi. Va bene così e andiamo avanti”.





ErmGroup San Giustino: Cesaroni G. 6; Conti R. 16; Giunti G.(N.E.) ; Sitti A. 4; Miscione M. 9; Agostini F. 17; Thiaw S. 9; Santi S. (N.E.) ; Piazzi L. (L)

Italchimici Foligno: Guerrini L. 5; Pierini L.; Rossi I.; Benedetti L. 6; Merli L. 4; Giustini F.; Spignese E.; Schippa L. (L); Bregliozzi D.; Battistelli L. 3; Carbone J. 10

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati