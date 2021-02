Pallavolo serie B/M: In Job Città di Castello, week end di riposo, in attesa della gara con Bellaria

Week end di riposo per la Job Italia Città di Castello dopo la vittoria a Foligno contro l’Italchimici. I tre punti hanno fatto felice soprattutto coach Marco Bartolini che proprio mercoledì festeggiava il compleanno e miglior regalo non poteva ricevere da Fuganti Pedoni e compagni. Il direttore sportivo Antonello Cardellini analizza così la gara di Foligno:<<Non era semplice ritrovare subito gioco e morale dopo la battuta d’arresto di Sangiustino, invece i ragazzi sono stati bravi, molto bravi soprattutto in alcuni frangenti delicati dei set, soprattutto nel primo. Nel terzo abbiamo fallito anche qualche match point ma va bene così perché sono tre punti importanti. Certo il campionato è un po’strano, non sappiamo se domenica prossima 7 marzo si giocherà contro Bellaria che ha positivi e ha rinviato la gara contro Foligno. E’ tutto molto strano, si procede a singhiozzo di settimana in settimana. Aggiungo che, per volere della società, sempre attenta alla salute dei giocatori, in questa settimana si procederà al controllo tramite tampone di tutta la squadra e dello staff. In questo momento così difficile la tranquillità sanitaria è la cosa più importante>>.

In questa settimana, che si giochi o no contro Bellaria, la squadra tifernate proseguirà gli allenamenti, sempre con grande attenzione e voglia di migliorarsi, quella che tutto l’organico biancorosso sta mettendo in campo dall’inizio della preparazione.

