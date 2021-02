Città di Castello: ci ha lasciato Pasquale Locchi, noto ristoratore del centro storico e dirigente di calcio. Il cordoglio del sindaco

Cordoglio del sindaco Luciano Bacchetta e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Pasquale Locchi, noto e storico ristoratore tifernate e dirigente sportivo di calcio. “Un personaggio autentico, un tifernate doc, conosciuto ed apprezzato da tutti per la conduzione familiare dell’attività commerciale in Via del Popolo punto di riferimento di intere generazioni legate alle tradizioni e alla qualità della buona cucina e delle prelibatezze locali. Sempre con il sorriso e la batttuta pronta, Pasquale era davvero un personaggio autentico e appassionato della nostra città, del suo centro storico e della sua gente. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze”, ha concluso il sindaco Bacchetta nel messaggio di cordoglio a nome della giunta, insieme all’assessore al Commercio e Turismo, Riccardo Carletti e all’assessore allo Sport, Massimo Massetti, che ne ha ricordato con gratitudine “l’impegno anche nello sport, nel calcio in particolare, nella società del San Secondo ed in quello femminile”.

