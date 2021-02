Città di Castello: auto in fiamme nel quartiere San Pio, necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme”

“Nella prima mattina attorno alle ore 06:00 circa, un’autovettura collocata in sosta all’interno di un porticato di un condominio nel quartiere San Pio X ha preso fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Città di Castello (PG) che ha provveduto a domare le fiamme, interdire l’accesso alla parte del porticato interessata dall’incendio e l’utilizzo del vano dell’appartamento sovrastante, abitato da un nucleo familiare, dal momento che le fiamme hanno danneggiato gravemente il solaio.

Intorno alla ore 10:30 circa il tecnico comunale Geometra, Francesco Nocchi, unitamente agli operatori della Polizia Locale, sono giunti sul posto per verificare lo stato dell’immobile; nell’immediato hanno prescritto il transennamento dell’area condominiale interessata dalle fiamme.

Non è stata disposta, al momento, l’evacuazione di nessuna famiglia del condominio, ma solo l’interdizione all’utilizzo del vano dell’abitazione collocato al di sopra dell’area in cui si è generata la combustione.

Non è nota per ora la natura dell’incendio, le cui cause sono al vaglio del personale del locale Commissariato di P.S. intervenuti sul posto unitamente agli specialisti dei Vigili del Fuoco.”

