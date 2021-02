Dal primo marzo a San Giustino via alla raccolta differenziata “porta a porta” del verde. Il servizio riservato alle utenze domestiche sarà completamente gratuito

“Da lunedì primo marzo l’amministrazione comunale metterà a disposizione dei proprietari di orti e giardini di San Giustino il nuovo servizio gratuito di raccolta differenziata ‘porta a porta’ del verde gestito da Sogepu”.

Lo annuncia il vice sindaco con delega all’Ambiente Elisa Mancini, che sottolinea come “il ritiro a domicilio di sfalci d’erba, piccole potature, foglie, fiori recisi, ramaglie sarà rivolto alle utenze domestiche e non comporterà alcun costo aggiuntivo per i cittadini”.

“Continuiamo ad assecondare l’importante investimento dell’amministrazione comunale di San Giustino per adottare un sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta’ dei rifiuti moderno ed efficace, mettendo a disposizione la nostra esperienza e la nostra professionalità nella gestione di un ulteriore servizio, come quello del ritiro del verde, che va incontro a esigenze quotidiane degli utenti”, commenta l’amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci, nel rinnovare la massima disponibilità dell’azienda a collaborare con i cittadini.

“Gli utenti che ne hanno fatto richiesta hanno già ricevuto i bidoni carrellati e siamo quindi pronti a partire con questo servizio finalizzato a qualificare e potenziare ancora di più la raccolta differenziata ‘porta a porta’, che dall’attivazione del nuovo modello organizzativo nello scorso ottobre è cresciuta nel nostro territorio comunale di oltre 30 punti, dal 43 al 77 per cento”, afferma Mancini, nell’invitare i cittadini a contattare l’Ecosportello di Sogepu (numero verde 800.132152) per prenotare la consegna dei contenitori e per ogni informazione utile.

“Contestualmente all’attivazione del nuovo servizio ‘porta a porta’ del verde non verranno più ritirati dagli addetti di Sogepu i sacchi nei quali finora i cittadini smaltivano sfalci, potature, foglie, fiori e ramaglie – chiarisce Mancini – per cui chi ha necessità di conferire gli scarti vegetali è tenuto a richiedere gli appositi bidoni”.

I contenitori consegnati a domicilio dal personale di Sogepu dovranno essere esposti per consentire lo svuotamento da parte degli operatori dell’azienda nei giorni indicati nel calendario in dotazione agli utenti, per poi essere ricollocati all’interno della proprietà.

