Elezioni comunali a Città di Castello: la Sinistra per Castello: «al via una serie di incontri con le parti sociali per costruire un programma partecipato»

La Sinistra per Castello intende dare vita ad una iniziativa attorno ai temi di carattere progettuale e politico relativi alle prossime elezioni comunali.

Lo faremo in maniera partecipata con una serie di incontri specifici, ricercando un confronto concreto e serrato con gli attori sociali della nostra città. Pensiamo a sindacati, ad associazioni sociali, culturali e sportive, al mondo del terzo settore impegnato nel volontariato, alla cooperazione, ai movimenti. Nella crisi sanitaria e in quella sociale, ci sentiamo impegnati in un percorso di condivisione sui temi fondamentali del programma e dell’idea di città.

Inizieremo proprio da un confronto con le organizzazioni sindacali per trattare i temi del lavoro, della sanità e della scuola.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati