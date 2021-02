Covid 19 a San Giustino: Fratini “situazione stabile, ma serve essere responsabili. Pressione costante su istituzioni per accelerare il piano di vaccinazione”

“La situazione si è stabilizzata, il numero di positivi è costante da qualche giorno, ma ora non è il tempo di allentare la guardia. Molto dipende dal nostro senso di respobilità, seguendo le regole ne usciremo, in caso contrario i problemi aumenteranno, questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo tornare alla normalità al più presto, molte aziende e piccole attività commerciali sono in grave difficoltà, a rischio chiusura pertanto chi viola le regole, non solo mette in serio pericolo la salute degli altri, ma reca enorme daanno alla nostra economia, che ha urgente necessità di ripartire. Offerta la massima disponibilità a Regione e ASL per trovare un punto nel nostro comune che possa garantire, anche nellla zona nord dell’Altotevere, la vaccinazione di massa”

