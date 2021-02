Città di Castello: Schiattelli (Civici per Castello) “quello che resta della maggioranza non intralci i lavori delle Commissioni Consiliari”

“Invitiamo le residue forze di maggioranza a non tentare di inquinare, peraltro senza successo, i regolari lavori delle Commissioni Consiliari anche quando questi evidenziano le loro arcinote difficoltà ed inadeguatezze amministrative.

Sollecitiamo invece ad individuare quanto prima un ulteriore spazio idoneo per la somministrazione dei vaccini per la nostra città e per i comuni limitrofi della zona nord, crediamo infatti che la quarta città dell’Umbria non possa fronteggiare al meglio l’emergenza da Covid-19 con un solo centro vaccinazioni.

Apprezziamo molto il punto vaccinazioni collocato nella zona sud, presso la frazione di Trestina, il quale però da solo non è assolutamente sufficiente.

Chiediamo di valutare gli impianti più opportuni senza concentrarsi in speculazioni pre-elettorali.

Si valutino ad esempio palazzetti, palestre, oppure quei luoghi non ancora utilizzati per le proprie destinazioni nonostante i notevoli investimenti pubblici (Vedasi Piastra Logistica) che sono presenti nel nostro territorio e facilmente raggiungibili.

Si lavori per il bene della città che di favelle se ne sentono fin troppe”.

