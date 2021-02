Città di Castello: Family Tech, pubblicata la graduatoria

Mentre è alle fasi finali l’Operazione Buoni Spesa tecnologici per circa 100mila euro, il comune di Città di Castello, in quanto capofila della zona sociale, ha pubblicato la graduatoria per l’assegnazione dei contributi dedicati all’abbattimento del digital divide, il divario tecnologico “che rischia di creare cittadini di serie B sia nel diritto allo studio, che al lavoro che all’interconnessione” dichiara l’assessore alle Politiche sociali Luciana Bassini, per la quale “le iniziative sul fronte sociale sono state condivise a livello di zona sia per questo bando che assegna alle famiglie contributi per l’acquisto o il noleggio di strumentazione tecnologica utili per l’accesso a servizi socio-educativi, ludico-ricreativi e socio assistenziali. Abbiamo pubblicato la graduatoria dei beneficiari proprio oggi ed entro pochi giorni verranno recapitate ai soggetti interessati le relative comunicazioni e i necessari dettagli per la fruizione del contributo. Abbiamo cercato di ridurre al minimo la burocrazia ed accelerare le pratiche ed evitare che studenti e lavoratori fossero penalizzati in questa stagione di nuove chiusure e nuovi contagi”.

In epoca di distanziamento sociale la rete sta diventando un’esigenza basilare al pari di altri generi di necessità, di cui ci occupiamo con altre iniziative, e per questo motivi auspico che la misura del Family Tech non rimanga isolata ma possa essere rifinanziata o arricchita da altri bandi che aiutano categorie specifiche o situazioni specifiche”.



La graduatoria è pubblicata a questo link

https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/admin__pat.php?menu=pubblicazioni&menusec=bandigara&azione=modifica&id=649765&tipo=avviso.

