Città di Castello: Commissione Servizi, Castello Cambia “Bacchetta perde ancora terreno”

“Commissione Servizi: Bacchetta perde ancora terreno”

L’elezione di un consigliere di opposizione come nuovo presidente della Commissione Servizi dimostra ancora una volta la disgregazione di questa maggioranza.

La Presidenza di una importante commissione passa all’opposizione non perché ci sia una nuova maggioranza trasversale, ma perché gli equilibri sono cambiati e in questi mesi tanti hanno lasciato Bacchetta tra le polemiche e le accuse al suo modo inaccettabile di agire sia politicamente che umanamente. Le uscite di sette consiglieri dai rispettivi partiti di maggioranza sollevano un chiaro problema politico che ci si ostina a voler nascondere con improbabili escamotage, mentre andrebbe affrontato per capirne le vere ragioni.

Su questa Commissione si sono scaricate le tensioni interne fino alla resa dei conti tra le forze che reggono questa giunta, che hanno incentivato e non ricomposto le divisioni; a nulla sono serviti gli appelli tardivi e i maldestri tentativi di recuperare il dott. Procelli, che coerentemente ha mantenuto la sua posizione esterna alla maggioranza.

La nostra condotta lineare e coerente come forza di opposizione non poteva che sanzionare questo teatrino.

Facciamo dunque i nostri migliori auguri al civico Vincenti, neopresidente, e al vice Procelli, che sapranno condurre i lavori su temi importanti per i cittadini, perché ciò che conta è affrontare i serissimi problemi che abbiamo di fronte e che gravano sulla città, non altro.

Preferiamo non rispondere alle insinuazioni ridicole di chi tenta di scaricare su altri la propria livorosa frustrazione, ma continuare il lavoro in Consiglio e tra la gente, per la costruzione di un programma concreto e di uno schieramento largo che raccolga le migliori forze per il futuro di questa città, per rilanciare i valori sociali della democrazia e della trasparenza sempre più difficili da individuare in questa amministrazione.

