Rinnovato l’impianto di illuminazione della pista di atletica di Città di Castello

Nuova luce alla pista d’atletica “Angiolo Monti”. Grazie all’installazione di nuovi fari sulla palazzina servizi dell’impianto, da ora la pista d’atletica godrà di un’ottima illuminazione anche nelle ore serali, garantendo un miglior allenamento per i tanti atleti, tesserati ed amatori, che torneranno a frequentarla appena l’emergenza Covid sarà terminata. “Non solo – aggiunge il presidente dell’Atletica Libertas Ugo Tanzi – Grazie a questa nuova illuminazione saremo tutti più tranquilli e ci sentiremo molto più sicuri quando, a fine allenamento, lasceremo l’impianto”. Nello specifico, infatti, è stato rinnovato l’impianto di illuminazione esterna alla palazzina e potenziata l’illuminazione della pista d’atletica. “Un doveroso ringraziamento, da parte dell’Atletica Libertas – aggiunge il presidente Tanzi – dobbiamo farlo al Comune di Città di Castello, al sindaco Luciano Bacchetta e all’assessore allo Sport Massimo Massetti, e al presidente di Polisport Stefano Nardoni. E’ importante, soprattutto in inverno, poter godere di un’appropriata illuminazione che garantisce sicuramente una maggior visibilità e, dunque, sicurezza, per tutti quanti, in particolare per i più piccoli. La speranza ora, – conclude Tanzi – è che si possa al più presto riaprire alla città la pista di atletica e tornare a vederla affollata di atleti, di tutte le età e di tutte le specialità, che la rendano viva e allegra”.

