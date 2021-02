Pallavolo serie B2/F: Autostop Trestina, prova di carattere che vale la vittoria in trasferta con la Trasimeno

Dopo una battaglia durata più di dure ore, l’Autostop Trestina torna vittoriosa dalla trasferta contro le cugine del Trasimeno Volley, chiudendo il quinto e decisivo set 18 a 16, dopo essere stata sotto 2 a 0. Una grande prova di carattere per le bianconere che trovano la forza di reagire e tornano alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive di Cattolica e Forlì. Ancora assenti Lillacci e Tarducci, da sottolineare l’ottima prova di Giunti e Ragnacci, autrici entrambe di 18 punti.

Il commento alla gara di ieri sera affidato al secondo allenatore-preparatore atletico dell’Autostop Trestina, Mirko Monaldi: “Questa vittoria è stata molto sofferta ma fortemente voluta da tutto l’ambiente, in particolare dalle ragazze che hanno fatto tanti sacrifici in questo periodo difficile, soprattutto chi ha sostituto le atlete assenti; dopo 4 trasferte consecutive era davvero dura fare risultato, le ragazze sono venute fuori sia a livello emotivo che fisico, siamo davvero contenti”.

Queste invece le parole a caldo del Direttore Sportivo Nicola Mattei “Così siamo a rischio tachicardia, bella vittoria; le ragazze sono partite contratte e commettendo qualche errore di troppo, quelli che hanno fatto la differenza in negativo nei primi due set, sicuramente un po’ di tensione dovuta dalle due sconfitte nelle ultime gare poi è arrivata la convinzione delle proprie qualità ed una serenità che punto dopo punto è tornata ad impadronirsi delle nostre atlete… terzo set “strappato” con decisione, un fantastico quarto ed un equilibratissimo tie-break, solo una volta siamo stati sotto di un punto poi alla fine vittoria direi meritata ai vantaggi 18/16, brave tutte, devo dire che oggi chi sostituiva le assenti ha disputato una gara più che eccellente, brave in tutti i reparti; ora un fine settimana di pausa poi torneremo con tre gare consecutive interne” (si ringrazia l’amico Gabrio Possenti per l’intervista).

Appuntamento al Palafemac per Sabato 6 Marzo contro le marchigiane del Corridonia (Mc), sempre alle ore 21.

ASD NUOVA TRASIMENO VOLLEY – TRESTINA: 2-3 (25-27)(25-23)(17-25)(12-25)(16-18)

Durata set: 29m, 28m, 21m, 19m, 18m

AUTOSTOP TRESTINA: Ragnacci 18, Giunti 18, Cicogna 15, Mancini 14, Cerbella 11, Bertinelli 4, Volpi (L), Cesari (L). NE: Giambi, Tarducci, Paradisi, Montacci, Polenzani.

