Città di Castello: Lascito Mariani, primo incontro Comune ed ASL. Priorità centro Alzheimer e interventi a Muzi Betti

“Si è svolto questa mattina il primo incontro operativo di programmazione dell’utilizzo del “Lasciato Mariani” tra la delegazione del Comune, composta da me, dal consigliere delegato Gaetano Zucchini, dagli assessori alle Finanze Vincenzo Tofanelli e alle Politiche Sociali, Luciana Bassini e dall’altra la delegazione di ASL Umbria 1, guidata dal direttore generale Gilberto Gentili. E’ stata una riunione molto proficua e molto interessante nella quale si sono trovati elementi per l’utilizzo del lascito in linea con le volontà delle sorelle Mariani. Pensiamo al Centro Alzheimer, ad un sostegno presso le Opere Pie Muzi Betti, interventi che non prevedono una programmazione a lungo termine come la Casa della Salute ma una sostanziale ed immediata operatività. Siamo soddisfatti di questo incontro che è prodromico di ulteriori sviluppi. E’ già stata fissata la data del secondo incontro, più operativo e sostanziale con all’ordine del giorno le tempistiche degli interventi. Stiamo realizzando quello che volevano le sorelle Mariani, nella massima trasparenza ed impegno; naturalmente ci continueremo a confrontare con ASL e Regione Umbria come è doveroso, perché è fondamentale che si raggiungano gli obiettivi che ci siamo proposti”. E’ quanto dichiarato oggi dal sindaco Luciano Bacchetta.

