Città di Castello: gruppi di Maggioranza su Commissione Servizi “molto bene gli eletti Vincenti (presidente) e Procelli (Vice), peccato l’accordo spartitorio a cui abbiamo assistito”

La commissione Servizi, dopo il rinnovo dei vertici avvenuto nella seduta del 25 febbraio 2021, ha un ottimo ufficio di Presidenza composto da due colleghi, Vittorio Vincenti e Giovanni Procelli, seri, preparati e che , non ne abbiamo dubbio, saranno al servizio delle Istituzioni. Peccato che questo ottimo risultato si sia concretizzato nell’ambito di un patto spartitorio avvenuto tra il Gruppo Consiliare di Castello Cambia ed il centro destra volto a garantire la Presidenza di Vincenzo Bucci della Commissione Controllo e Garanzia. Incredibile poi che questa operazione sia stata commentata dal Consigliere Luigi Bartolini fresco di cambio di casacca per essere passato dalla Maggioranza alla minoranza ribaltando i numeri della commissione, facendo la morale ai suoi colleghi. Ciononostante da parte nostra non faremo certo mancare il contributo nel rispetto delle Istituzioni come abbiamo sempre fatto, anche nel rispetto dei due stimabili collegi chiamati all’importante incarico, convinti che un progetto futuro per la città non potrà assecondare opportunismi di basso livello. Per questo nell’augurare un buon lavoro al Presidente Vincenti ed al Vice Presidente Procelli, quanto avvenuto non potrà non avere conseguenze politiche.

