Città di Castello: ci ha lasciato Nicola Carnevali, già brigadiere e membro dell’associazione nazionale Carabinieri. Cordoglio del sindaco e del presidente Mario Menghi

Cordoglio e vicinanza del sindaco Luciano Bacchetta al consigliere comunale, Giorgio Baglioni e alla sua famiglia per la scomparsa del nonno, Nicola Carnevali, gia’ brigadiere dei Carabinieri e membro dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione tifernate. “Un altro personaggio significativo della nostra comunità locale che ci lascia. Un tifernate che ha amato la sua famiglia, l’Arma dei Carabinieri che ha servito con dedizione e attaccamento, la città e l’associazione per cui si è speso nel periodo meritato della pensione. Al collega consigliere Giorgio Baglioni, alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato le doti umane e professionali giungano le più sentite condoglianze dell’istituzione e del consiglio comunale”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta in riferimento alla scomparsa di Nicola Carnevali, nonno del consigliere comunale Giorgio Baglioni. Al cordoglio del sindaco si è unito anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione tifernate, Mario Menghi e il presidente onorario Franco Masini.

