Sansepolcro: Paola Vannini “la mia esperienza amministrativa si chiude al termine di questa consiliatura, troppe le critiche in questi 5 anni, probabile servano politici esperti in determinati ruoli”

Puntata di In Primo Piano dedicata alle politiche sociali e sanitarie, tra Umbria e Toscana in tempo di covid, ospiti del programma condotto da Michele Tanzi, che andrà in onda domani dalle ore 21 su Retesole (Ch 13), gli assessori al sociale del comune di Città di Castello e Sansepolcro, Luciana Bassini e Paola Vannini. Questa la dichiarazione del vice sindaco di Sansepolcro, in tema di prossime elezioni amministrative, rilasciata nel corso del programma. “Chiuderò la mia esperienza amministrativa al termine di questi 5 anni, ho dato tutto quello che potevo dare, a volte sbagliando, ma sono serena per quanto fatto, soprattutto nell’ultimo anno. Abbiamo affrontato la pandemia al massimo delle nostre possibilità, ho sentito critiche e letto di tutto, ed è anche per questo motivo che lascio il mio posto ad altri. Forse in determinati ruoli servono politici, persone capaci ed in grado di andare oltre alle critiche, a volte anche strumentali detto questo, è stata un esperienza importante, che ricorderò per molto tempo”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati