Città di Castello: “un treno da non perdere” Mozione di Pescari (PD), Morani (PSI), Procelli (La Sinistra) su FCU

Considerato che la questione FCU è un esempio tutto italiano di infrastruttura che è andata avanti per decenni in condizione di arretratezza ai limiti di paese c.d. civile, poi oggetto di ristrutturazione, poi chiusa, poi rilanciata con interventi strutturali e altri di make-up, poi riaperta a singhiozzi, per singole tratte e in condizioni più pietose dello stato di arretratezza iniziale.

Preso atto di questo esempio di cattiva gestione, innanzitutto, la cui storia sarebbe avvincente da ricostruire, non fosse che ad oggi riteniamo ben più proficuo e interessante un altro scenario.

Certi che con l’iniezione di denaro pubblico che arriverà con il Next Generation EU e che interesserà progetti volti al rilancio economico in chiave green (decarbonizzazione, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici…) si aprono grandi opportunità al settore della riqualificazione del trasporto pubblico che risulta strategicamente uno dei destinatari “naturali” della massiccia operazione di investimento comunitario.

Convinti che in questo scenario la ex Ferrovia Centrale Umbra è sicuramente una infrastruttura che, con un buon progetto, può attirare le ingenti somme per trasformarla in una ferrovia non solo veloce, confortevole ed efficiente, ma all’avanguardia.

In questo contesto, è importante che la politica faccia la sua parte e la faccia in una visione territoriale ampia. È stato realizzato uno studio di fattibilità per la tratta ferroviaria Sansepolcro – Arezzo (il famigerato “sfondamento a nord”) con già l’impegno di indirizzo da parte di tutti gli enti territoriali coinvolti.

Inoltre, la linea ex -FCU risulta essere tra le opere pubbliche oggetto di proposta da parte del Ministero dello Sviluppo economico nella tratta Sansepolcro- Sulmona con motrici alimentate a idrogeno verde.

Per tutti questi motivi, Il Consiglio Comunale di Città di Castello

Impegna il Sindaco e la Giunta

• a promuovere tutte le iniziative necessarie per inserire la ex Ferrovia Centrale Umbra in un progetto di completamento di queste infrastrutture nascenti, essendo un’opportunità notevole da non perdere e considerando che in futuro forse molto prossimo, le motrici dei treni potrebbero essere alimentate a idrogeno, sia nella intera tratta da Arezzo a Sansepolcro (con collegamento all’Alta Velocità) che verso Sulmona passando per Città di Castello, Perugia, Terni, Rieti, L’Aquila.

• A promuovere ogni iniziativa utile affinché identico impegno di sostegno all’iniziativa lo venga assunto da tutti i Consiglieri regionali dell’Umbria e ai Parlamentari eletti nei territori, al fine di, attraverso un fattivo impegno, poter raggiungere tale scopo strategico per uno sviluppo economico e sociale delle nostre comunità in nome della sostenibilità ambientale e di rilancio territoriale.

Città di Castello, 23/02/2021

Partito Democratico (Mirko Pescari)

Partito Socialista (Vittorio Morani)

La Sinistra (Giovanni Procelli)

