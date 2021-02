Pallavolo serie B2/F: Autostop Trestina, sconfitta per 3/0 nella trasferta di Forlì

Torna sconfitta l’Autostop Trestina dalla trasferta di Forlì, capolista del girone I serie B2 femminile con 12 punti all’attivo; squadra costruita senza ombra di dubbio con ambizioni importanti, pronta a fare il salto in B1. Trestina rimane a quota 6 con una gara da recuperare (10 marzo al Palafemac contro la BBC Fano-PU).

Ancora assenti nelle fila bianconere Lillacci e capitan Tarducci, sostituite da Cesari e Giunti, che si è ben comportata nell’insolito ruolo di opposta.

Fin dal primo frangente, l’Autostop Trestina ha faticato nel chiudere punti, perché Forlì riusciva sempre a rigiocare tante palle, con i fondamentali di muro e difesa sugli scudi, e concretizzare in positivo (25-13).

Nel secondo Trestina rischia maggiormente e diventa più aggressiva, tiene botta alle padrone di casa che poi nel finale sono comunque più ciniche e concrete e chiudono anche il secondo set (25-21).

Terzo set fotocopia del primo, le bianconere perdono la lucidità ritrovata nel secondo parziale, le centrali e le bande romagnole ottimizzano ogni palla e chiudono in poco più di 22 minuti gara e incontro (25-13).

Mercoledì 24 si torna già a giocare: ancora una partita insidiosa per le bianconere (terza trasferta consecutiva), che andranno a far visita alle cugine dell’Elettromil Trasimeno: fischio d’inizio ore 21.

BLEULINE FORLI’ – AUTOSTOP TRESTINA: 3-0 (25-13, 25-21, 25-13). Durata set 21 m., 27 m., 22 m.

Autostop Trestina: Ragnacci 9, Giunti 8, Cerbella 6, Mancini 5, Fiorini 2, Cicogna 1, Bertinelli 1, Polenzani, Cesari (L1), Volpi (L2). N.E., Giambi, Meucci, Montacci, Paradisi.

