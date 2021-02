Città di Castello: luci del teatro comunale accese questa sera per l’adesione all’iniziativa “facciamo luce sul teatro!”

Le luci del Teatro comunale degli Illuminati saranno accese dalle 19.30 alle 21.30 di oggi, lunedì 22 febbraio, per l’adesione del Comune di Città di Castello, insieme all’associazione Castello Danza e al gestore Sogepu, all’iniziativa dal titolo “Facciamo Luce Sul Teatro!”, promossa dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo (U.N.I.T.A.). “Le restrizioni della zona rossa ci impediscono di aprire le porte del nostro teatro ad artisti, maestranze, appassionati – spiega l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli – ma insieme alle scuole di danza riunite nell’associazione Castello Danza, che ci hanno proposto l’idea, e alla nostra società partecipata Sogepu, che gestisce la struttura, abbiamo comunque voluto dare un segnale di condivisione dell’appello a tornare a parlare di spettacolo dal vivo e a programmare la riapertura in sicurezza dei teatri che l’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo rivolge al Governo, alle istituzioni e alle comunità locali”. La mobilitazione nazionale giunge a un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che stabiliva la chiusura dei teatri per contenere la diffusione del Coronavirus e ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla necessità che questi luoghi tornino a essere ciò che da 2.500 anni sono sempre stati, ovvero piazze aperte sulla città, motori della vita sociale e culturale di una comunità. “Castello Danza si è attivata da subito per sostenere questa iniziativa di respiro nazionale e, pur con i limiti alla possibilità di partecipare fisicamente, manifesterà la propria solidarietà portando davanti al Teatro comunale degli Illuminati, luogo sacro e tempio della vita artistica dei danzatori, i simboli di questa professione, di questa passione: un tutù e delle scarpe da punta, uniti all’immagine della nostra associazione”, spiega Maria Cristina Goracci, presidente di Castello Danza. “Il messaggio di cui ci facciamo portatori è quello dell’orgoglio e della consapevolezza che l’unione può fare la differenza, può accendere una luce – sottolinea Goracci – una luce sul teatro, ma prima ancora una luce sulle ‘passioni’, perno e motore dell’animo umano”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati