Pallavolo serie B/M: In Job Città di Castello sconfitta nel derby dell’altotevere

3-0

(25-13/25-18/25-12)

ERMGROUP SANGIUSTINO: Sitti, Thiaw 8, Conti 19, Agostini 9, Cesaroni 12, Miscione 9, Giunti, Santi, Piazzi (L1). N.E.: Celli, Di Renzo (L2). All. Moretti.

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Mattei, Fuganti Pedoni, 3, Cipriani 14, Valenti 4, Raffanti 2, Zangarelli 5, Briganti, Volpi 1, Cherubini 1, Cioffi (L1). N.E. Marra, Cesari (L2), Pitocchi. All. Bartolini.

Note: Sangiustino (b.v.3, b.s. 8, muri 12, errori 3); Città di Castello (b.v. 2, b.s. 6, muri 8, errori 8)

Arbitri: Ilaria Mazzocchio e Marco Rosignoli

Il derby dell’Altotevere di serie B va ai padroni di casa che così colgono la prima vittoria all’esordio dopo i rinvii delle prime quattro partite causa Covid. I tifernati sono stati in partita praticamente solo nel secondo set quando si sono ritrovati 17-17 poi il break dei padroni di casa è stato decisivo.

Squadre in campo con i sestetti annunciati: Marco Bartolini deve rinunciare ancora a Marra e schiera Valenti in zona 4, mentre mister Moretti non può disporre di Puliti, sostituito da Thiaw ma per il resto manda in campo i titolari.

Nel primo set la squadra di casa si porta avanti nettamente, prima 8-4 poi i biancorossi sono contratti e cedono le armi.

Il secondo set è maggiormente combattuto: si arriva al 12-12 e si continua con il punto a punto poi dal 17-17, la squadra di Moretti va sul 22-17 sul servizio di Thiaw. Bartolini chiama i time out ma non sortisce alcun effetto, la Ermgroup si porta sul 2-0.

Anche l’avvio della terza frazione è di marca biancoblu: subito un 4-0 che segna già un deciso indirizzo. Sull’8-2 coach Marco Bartolini chiama time out ma purtroppo i biancorossi non riescono a trovare il bandolo della matassa. La Ermgroup non lascia spazio ad alcun tentativo di rimonta (16-6) e va a vincere con il punteggio di 25-12.

Tra i tifernati in doppia cifra il solo Cipriani (14 punti con 11 attacchi, 2 muri ed 1 ace) che è anche costante in ricezione, 4 i muri punto di Zangarelli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati