Città di Castello: pista ciclabile a Piosina, Rigucci (misto) interroga la Giunta

Ricevo segnalazioni da organizzazioni amatoriali , Umbria pedala, amici MTB, circolo Fiab, e amatori dei percorsi piste ciclabili, per lo stato di incuria della passerella lato strada comunale di Piosina .

Verificato che podisti e ciclisti sono costretti ad immettersi sulla strada comunale di Piosina, creando seri problemi agli automobilisti di transito e a rischio della propria incolumità ;



Verificato che il divieto di transito della passarella risale alla metà del 2019

Verificato lo stato di avanzato degrado della pavimentazione della passerella eseguita con tavole di legno , le quali risultano degradate e scollegate nella parte centrale al supporto trasversale e, un’ analisi più attenta evidenzia che il lavoro di posa in opera non è stato realizzato ad opera d’arte , pertanto , si chiede se la struttura è tuttora in garanzia per potere rivendicare il diritto .



Visto il programma economico 2020-2021 con stanziamento di 200.000€ per la pista ciclabile;



Visto che la parte interessata è di mq. 24 circa e che la pavimentazione si potrebbe eseguire con lastre in lamiera anti tacco zingate ( come la passerella sulla ferrovia di San Pio) molto più resistenti , durature e facili da istallare in tempi brevi e costi molto contenuti .



Si chiede



Onde evitare responsabilità penali /civile da parte degli amministratori e per la tutela , l’incolumità dei podisti ,ciclisti, e automobilisti di usufruire quota parte degli stanziamenti previsti per la pista ciclabile per ripristinare la passerella sita in località Piosina in tempi molto ristretti .

1- Il mancato adempimento nel tutelare l’incolumità dei podisti ,ciclisti e automobilisti la responsabilità penale/ civile è diretta dell’amministrazione ;



2- sono visibili cartelli abbandonati dalla Comunità Montana lungo il tragitto ;



3- si notano molte piante seccaginose in pericolo di caduta sul tracciato ;

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati