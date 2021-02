Sansepolcro: consiglio comunale, bilancio di previsione e opere pubbliche

Si riunisce lunedi prossimo 22 febbraio alle 18 in videoconferenza il consiglio comunale di Sansepolcro. Ecco i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (25 gennaio 2021)

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio

3. Comunicazioni del Sindaco

4. Documento unico di programmazione (dup) – periodo 2021/2023, discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

5. Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote anno 2021

6. Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2021

7. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2021/2023. Definitiva approvazione. 8. Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2021 – 2023.

9. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

10. Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata relativo all’area di trasformazione TR26 di Pocaia di sotto con contestuale variante semplificata al RU – ADOZIONE ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014

11. Adeguamento al decreto del MEF n° 151/2020 degli indirizzi e criteri per la trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e la rimozione dei vincoli gravanti sugli immobili costruiti su aree già concesse in diritto di proprietà o in diritto di superficie nelle zone interessate da peep.

I cittadini possono seguire la seduta tramite lo streaming nel sito del Comune.

