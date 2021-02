Sansepolcro: bando di concorso per l’attribuzione di 8 premi di laurea interamente finanziati da “Inner Wheel Italia Distretto 209”

La pandemia provocata dal Covid-19 in tutto il mondo, ha messo in risalto il ruolo della sanità pubblica italiana.

Di vitale importanza si è rivelato il lavoro del personale sanitario (medici e infermieri) impegnato in prima linea nell’emergenza.

L’International Inner Wheel è una delle maggiori organizzazioni femminili di servizio al mondo. Fondata nel 1924, vanta ad oggi oltre 100.000 socie provenienti da 103 nazioni e opera con scopi umanitari a livello locale, nazionale e internazionale.

Il Distretto 209 Inner Wheel Italia, vista la peculiarità dell’Associazione esclusivamente femminile e tenuto conto del progetto internazionale 2018-2021 dell’Inner Wheel “Caring for Women and Girls”, rivolgendo la propria attenzione alla formazione culturale e professionale delle giovani che possano avere necessità di un sostegno economico negli studi, con delibera del 12 luglio 2020 ha indetto un concorso per l’assegnazione di n. 8 premi di laurea, del valore ciascuno di € 1.000,00, destinati alle studentesse delle suddette Regioni (3 premi per la Toscana e 1 premio ciascuno per le altre Regioni), con reddito familiare minimo, iscritte alle Facoltà di Infermieristica o Infermieristica Pediatrica con sede nelle 6 Regioni del Distretto 209 Inner Wheel Italia (Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana e Umbria), che abbiano conseguito la laurea durante l’anno accademico 2019–2020.

Il concorso è stato pubblicizzato sia sul sito http://www.innerwheel.it che sui siti dedicati delle Università coinvolte (Chieti, Bologna, Ancona, Isernia, Firenze, Perugia, Pisa e Siena).

Per poter accedere alle graduatorie, le partecipanti dovranno compilare l’apposito modulo-domanda, con allegati il certificato d’iscrizione alla Facoltà, la copia del certificato di laurea e la certificazione ISEE.

La domanda dovrà essere inviata alla segreteria dell’università di riferimento entro il 28 febbraio 2021.

La mancata presentazione entro tale data di uno o più dei documenti richiesti, comporterà l’esclusione dalle graduatorie del concorso.



Per eventuali informazioni, sarà possibile rivolgersi a borsadistudioiw@gmail.com.



Il bando integrale può essere letto e scaricato alla pagina http://www.innerwheel.it/documenti/bando-di-concorso-(1)-1028803826.pdf.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati