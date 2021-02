Monte Santa Maria Tiberina: “Distanti si. soli no! “uno spazio dedicato a te”, prosegue la collaborazione tra comune e l’associazione Become Umbria APS

Prosegue il lavoro intrapreso ad inizio pandemia dal Comune di Monte Santa Maria Tiberina, con il progetto “DISTANTI SI. SOLI NO! “UNO SPAZIO DEDICATO A TE” promosso dall’associazione BECOME UMBRIA APS, per dare ascolto alle persone più colpite da questa emergenza, in particolare i più giovani, a causa delle relazioni sociali fortemente limitate dalla pandemia.

Il progetto é dedicato all’ascolto e al supporto della cittadinanza, attraverso momenti di incontro individuale, usando le piattaforme online, da parte di professionisti del settore del benessere psicologico. Lo ha comunicato il sindaco Letizia Michelini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati