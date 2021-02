Covid-19 a Giustino: da lunedì 22 Febbraio entrambe le farmacie presenti sul territorio effettueranno il servizio di “tamponi antigenici nasali”

Da lunedì 22 Febbraio entrambe le farmacie presenti nel territorio di San Giustino effettueranno il servizio di “TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI NASALI”.‼

Farmacia Cristini nei seguenti giorni e orari:

Lunedì ore 16.30 – 18.50

Martedì ore 9.30 – 11.50

Giovedì ore 16.30 – 18.50

Non è necessaria la ricetta medica

Farmacia Polverini nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì ore 13.15 – 15.45

Venerdì ore 13.15 – 15.45

Il test sarà GRATUITO per gli studenti e per il personale scolastico di: scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Se non rientrate in queste categorie potete sottoporvi al test al costo di 22€.

Non possono eseguire il tampone rapido

1) le persone che hanno problemi respiratori;

2) le persone che sono sintomatiche o che hanno febbre superiore a 37,5 gradi;

3) le persone che hanno avuto un contatto con una persona positiva negli ultimi 10 giorni;

4) le persone che sono in isolamento o in quarantena;

5) le persone che convivono con chi è in isolamento o in quarantena;

Per effettuare il test è obbligatorio prenotarsi contattando le farmacie ai rispettivi numeri telefonici.

Presentarsi muniti di codice fiscale e di un documento di riconoscimento valido.

Per studenti e personale scolastico presentarsi muniti anche dell’autocertificazione.

