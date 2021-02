Un week end di gare e soddisfazioni, per l’atletica Avis Sansepolcro

Ci siamo, finalmente, torniamo a parlare di sport, di quello “vero”, da “campo”, vissuto quotidianamente insieme ai propri atleti, parliamo di Atletica Leggera, una tra le poche discipline sportive, che a livello giovanile ha potuto continuare regolarmente la propria attività quotidiana di preparazione e allenamento; dove nonostante tutto, i propri atleti si sono allenati con costanza e dedizione per prepararsi al meglio al il ritorno, ancora “lento” e “parsimonioso”, all’attività agonistica. Solo alcune categorie del Nostro Settore Promozionale e Giovanile, hanno avuto, ad ora, la possibilità di ricominciare a sentire, il “profumo” e l’emozione della gara, di quei comandi, dati dallo starter: ai vostri posti, pronti, via (BANG), che in un attimo ti fanno liberare di tutte le tensioni, i dubbi e l’emozioni che ti hanno accompagnato sulla linea di partenza…..e ora, libero da ogni pensiero puoi ricominciare a inseguire i tuoi sogni, i tuoi obiettivi. Partiamo da Francesco Capriani 2005 (Settore Giovanile Cat. Allievi 2004/2005 – ricordo nel mese di Ottobre 2020 il 10° posto nei Mt. 300 ai Campionati Italiani Individuali), che nel mese di Gennaio 2021, ha partecipato ad alcuni Meeting Indoor, nel Centro Italia, portando i propri primati personali nei Mt. 400 piani a 53”88 e nei Mt. 800 a 2’09”89; Domenica 14 Febbraio 2021 a S. Miniato (PI) ha partecipato alla I° Prova del Campionato Regionale di Società di Corsa Campestre, dove con la propria squadra ha centrato, ad ora, il primo posto nella classifica parziale. La II° e ultima prova si terrà Domenica 28 Febbraio 2021 c/o il parco S. Pertini ad Arezzo, pensare di conquistare, il “biglietto” per la partecipazione ai Campionati Italiani di Corsa Campestre, che si terranno il 14 e 15 Marzo 2021 a Campi Bisenzio (FI), appare ora a portata di mano. Veronica Brizzi 2006 (Settore Promozionale Cat. Cadette 2007/2006) Sabato 13 Febbraio 2021, in una giornata “veramente invernale” e ventosa, a Campi Bisenzio (FI) ha partecipato ai Campionati Regionali Individuali di Corsa Campestre, valida anche come prova unica di selezione per la Rappresentativa Regionale Toscana, che parteciperà ai Campionati Italiani di Corsa Campestre, che si terranno il 14 e 15 Marzo 2021, sempre nella stessa località; classificandosi al 4° posto, si è guadagnata sul “campo”, per il II° anno consecutivo, la convocazione. Un pensiero “speciale”, va all’atleta della stessa categoria, Francesca Falasconi, esempio di serietà, dedizione e impegno, che non ha potuto partecipare all’evento causa piccolo disturbo alimentare. Prossimi eventi: Domenica 21 Febbraio 2021, Civitanova Marche (MA) – Settore Promozionale – 4° Cross Atletica AMA, valido per gli atleti marchigiani come Campionato Regionale Individuale e di Società di Corsa Campestre; Domenica 28 Febbraio 2021, – Settore Promozionale – Corsa Campestre a Strozzacapponi (PG), valido per gli atleti umbri come Campionato Regionale Individuale e di Società di Corsa Campestre; Arezzo c/o Parco S. Pertini Campionati Regionali di Società II° Prova e Individuali di Corsa Campestre, riservati, visto il “periodo”, solo al Settore Giovanile e Assoluto.

(Foto di repertorio)

