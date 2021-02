Sansepolcro: le “scuole dello sport” si fermano fino al 28 febbraio

In coerenza con l’ordinanza emessa ieri dal sindaco, che sospende fino al 28 febbraio (compreso) l’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Sansepolcro, da domani sabato 20 febbraio anche lo sport fa un passo indietro. Il consigliere comunale delegato Lorenzo Moretti si è infatti confrontato con tutti i presidenti delle associazioni sportive che hanno “scuole” al loro interno (scuola calcio, scuola tennis, scuola basket ecc) e insieme è stato deciso di fermare temporaneamente le attività.

“Come sempre ho trovato grande collaborazione e spirito civico nelle nostre associazioni, che ringrazio per l’attenzione e la serietà che dimostrano – commenta Moretti – Non ci sarà un’ordinanza specifica sullo sport ma di comune accordo con le scuole sportive abbiamo scelto di sospendere queste attività. Una decisione presa con coscienza e buon senso, che evita di intraprendere provvedimenti restrittivi più generici che finirebbero per vincolare tutte le realtà associative ed economiche che operano nello sport”.

Contestualmente, viene sospesa anche l’attività del bocciodromo perchè considerato un luogo a rischio.

