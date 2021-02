Proposta associazione il Mosaico su impiego parte delle risorse relative al Lascito Mariani. I civici per Castello interpellato la Giunta

“Raccogliamo con grande interesse la proposta avanzata dalla associazione “Il Mosaico” di utilizzare una parte delle somme del Lascito Mariani per potenziare i servizi sanitari rivolti agli anziani del nostro territorio.

Le politiche di assistenza degli anziani dovranno sicuramente essere incrementate soprattutto in considerazione dell’andamento demografico di tutta la Nazione, caratterizzato da una tendenza all’ innalzamento dell’età media e all’invecchiamento della popolazione.

Riteniamo importante che questa amministrazione valuti concretamente la possibilità di fare quanto di sua competenza per rendere la residenza per anziani della nostra città Muzi-Betti un centro di eccellenza”.

