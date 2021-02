Pallavolo: a Sangiustino va in scena il derby dell’Altotevere di Serie B, la Job Italia prova a fare punti

Dopo la domenica di stop causa covid-19 nelle fila della Montesi Pesaro, la Job Italia Città di Castello torna in campo per affrontare in trasferta l’ErmGroup Sangiustino nel derby dell’Alta Valle del Tevere. La gara, che coincide con l’ultima di andata di questo minigirone F2, è invece la prima partita che la formazione del direttore sportivo Goran Maric gioca in campionato perché ha rinviato le prime 4 giornate causa positività al coronavirus degli atleti e dello staff. Insomma alla difficoltà dell’impegno, perché l’Ermgroup è sicuramente una squadra molto attrezzata per la categoria, nonostante venga da un periodo si inattività per il virus. Allenati da Francesco Moretti, i sangiustinesi hanno praticamente mantenuto l’ossatura dello scorso anno formata dalla diagonale Sitti-Puliti (un vero lusso per la categoria) come alzatore ed opposto, Conti ed Agostini in posto 4, Cesaroni e Miscione al centro, Di Renzo libero. E’ ovvio però che il sestetto che scenderà in campo potrebbe anche subire delle variazioni a causa delle condizioni fisiche dei reduci dal covid: a questo punto potrebbe diventare importante la panchina formata da Giunti, Piazzi, Thiaw, Santi e Celli.

Nella metà campo biancorossa ci si attende una gara gagliarda dei ragazzi di Marco Bartolini che in queste due settimane senza gare ufficiali hanno affinato alcuni meccanismi di squadra e lavorato per cercare di limitare gli errori soprattutto nelle fasi calde dei set, imprecisioni che sono sicuramente costate qualche punto in più dei 4 in classifica finora ottenuti.

Luca Raffanti, centrale tifernate (nella foto), ha le motivazioni giuste:”E’ un incontro speciale ed importante perché, nonostante le amichevoli giocate in preparazione, il campionato è un’altra cosa a livello di motivazioni e sia noi che loro abbiamo voglia di ben figurare. Oltretutto per Sangiustino è la prima uscita stagionale quindi credo che vorranno dimostrare di essere in forma. Noi arriviamo da buone prestazioni anche se nello scorso week end siamo rimasti fermi a causa del rinvio della gara contro Pesaro. Abbiamo avuto tempo per concentrarci sui miglioramenti di squadra ed anche come singoli. Io peraltro da sangiustinese non vedo l’ora di poter giocare nel palazzetto del mio paese per la prima volta. Speriamo che sia un bello spettacolo”.

Intanto nei giorni scorsi la Federazione Italia Pallavolo ha decretato il blocco delle retrocessioni dalla serie B a causa delle situazione sanitaria italiana e delle tante partite già rinviate: una decisione che avrebbe potuto essere anche rimandata alla fine della fase a minigironi per consentire un’analisi migliore del campionato più che altro per il fatto che molte società hanno comunque investito su strutture, staff e giocatori.

Così in campo (Sangiustino, domenica 21 febbraio, ore 17,30, arbitri Ilaria Mazzocchio e Marco Rosignoli)

ERMGROUP SANGIUSTINO: Sitti, Puliti, Conti. Agostini, Miscione, Cesaroni, Di Renzo (L1). A disp.: Thiaw, Santi, Celli, Giunti, Piazzi. All. Moretti.

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Mattei, Fuganti Pedoni, Cipriani, Valenti (Marra), Raffanti, Zangarelli, Cioffi (L1). A disp.: Briganti, Cherubini, Marra (Valenti), Celestini, Volpi, Pitocchi, Cesari (L2). All. Bartolini.

