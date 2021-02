Borsa di studio Lamberto Lucaccioni: messaggio della famiglia agli studenti del liceo Plinio il Giovane di Città di Castello

”Purtroppo quest’anno, a causa della pandemia che ci ha colpito, non sarà possibile stare assieme per consegnare la borsa di studio intitolata a Lamberto, che avrebbe compiuto 22 anni il 23 febbraio.

È un evento al quale noi genitori teniamo molto ma per noi è soprattutto importante la presenza, il contatto, il guardarsi negli occhi e confrontarsi: farlo online perderebbe il senso e il valore aggiunto. Quindi per ora è solamente rimandato, speriamo a presto, perché incontrare voi ragazzi, essere lì con voi è per noi un dono prezioso.

Ma con questo messaggio vogliamo cogliere anche l’occasione di farvi sentire la nostra vicinanza, il nostro supporto per ciò che questa pandemia vi sta togliendo.

Però, vi preghiamo di cercare sempre di capire le situazioni per poterle poi superare: non è facile, lo sappiamo, ma solo con la conoscenza, l’informazione si può affrontare e sconfiggere questo tremendo male per poter tornare al più presto alla nostra bella e semplice normalità.

Ora pensate di perdere tutto, ma non è così, ascoltate e ascoltatevi…domani avrete un capitolo di storia da raccontare …perché voi ragazzi siete la bellezza del nostro futuro.

Con affetto e amore

Livio e Donatella Lucaccioni.

(Semplicemente genitori di Lamby).”

Nel ringraziare la famiglia Lucaccioni per la vicinanza che ogni anno mostra agli studenti della nostra scuola, condividiamo la speranza di poter, quanto prima, riportare in presenza la cerimonia di assegnazione della Borsa di Studio Lamberto Lucaccioni agli studenti di questo liceo risultati più meritevoli nell’anno scolastico in corso.

Sarà cura della scuola trasmettere in tempo utile inviti e modalità di svolgimento della prossima edizione.

