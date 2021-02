San Giustino: in isolamento e positivo al Covid-19 fermato dalla Polizia Locale. Per l’uomo scatterà l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nella giornata del 17 febbraio, una persona è stata fermata dalla Polizia Locale di San Giustino in

quanto sottoposta al regime della quarantena precauzionale.

La segnalazione è arrivata a seguito di una telefonata di un cittadino che comunicava la presenza

dell’uomo presumibilmente sottoposto ad isolamento.

L’uomo residente in una delle frazioni, al momento del controllo, si aggirava liberamente per le vie

del centro cittadino.

Dalle verifiche effettuate, risultava infatti essere in attesa di tampone poi risultato positivo nella

stessa mattina.

È stato quindi necessario attivare l’ASL competente che ha inviato un mezzo idoneo per trasportarlo

in sicurezza presso il proprio domicilio distante alcuni chilometri dal luogo del fermo.

Per l’uomo scatterà l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla normativa

vigente.

Nei giorni scorsi si sono susseguite altre segnalazioni di questo tipo, con l’intervento della Polizia

Locale, poi rivelatesi negative.

Il Comandante della Polizia Locale Nicola D’Avenia ringrazia il cittadino che ha effettuato la

segnalazione, invitando al contempo la cittadinanza a segnalare eventuali violazioni, soprattutto di

questo tipo, in quanto la situazione rimane ancora delicata.

