Covid e scuola a Sansepolcro: attività didattica sospesa per una settimana. A breve ordinanza del sindaco Cornioli

Da domani, venerdì 19 febbraio, l’attività didattica, in presenza sarà sospesa in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Sansepolcro (funzionerà la DAD) fino al 28 febbraio, compresi i servizi educativi per l’infanzia, .

E’ quanto previsto da un’ordinanza del sindaco Mauro Cornioli che sarà pubblicata nel pomeriggio. L’ordinanza è stata decisa per motivi precauzionali, in considerazione anche della nota della Asl Toscana sud est per contenere l’ulteriore diffusione del virus.

