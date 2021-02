Città di Castello: Associazione il Mosaico “Ferrovia Centrale Umbra, quali i motivi che ostacolano il rilancio?”

“Questo il tema affrontato dalla seconda Commissione regionale , convocata su nostra esplicita richiesta mercoledi 10 febbraio .

Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, perche’ abbiamo portato all’attenzione dei Consiglieri Regionali tematiche molto delicate che sono alla base del continuo peggioramento degli standard che ferrovia centrale umbra propone in questo momento .

Per la prima volta si e’ venuti a conoscenza dei dati che dimostrano la preoccupante situazione in cui versa FCU . A fronte di finanziamenti cospicui , purtroppo ad oggi ancora non si vedono i benefici sperati. Anzi assistiamo ad un lento, ma progressivo allontanamento dall’utilizzo del treno .

Impressionanti i dati riportati in Commissione, a fronte di circa 6000 passeggeri giornalieri portati nel 2001, oggi a malapena riusciamo a portare circa 1200 persone .

Il Sindaco di Citta’ di Castello intervenuto in qualita’ di Presidente della Provincia di Perugia ha rimarcato alcuni aspetti ,il primo forse il piu’ importante “ la FCU rischia di diventare un problema sociale per questo territorio”, i tempi di percorrenza attuali allontanano gli utenti sempre di piu’, facendogli escludere l’utilizzo del treno. Il Consigliere Regionale Bettarelli ha di nuovo rimarcato le problematiche di questo territorio .

E’ stato importante il ruolo del Presidente della Commissione Mancini, il quale e’ riuscito a fare sintesi dei vari interventi, e proporre alla Commissione una proposta di modifica degli attuali orari ,che sara’ approvata dalla Commissione tra tre settimane per poi essere portata in votazione all’aula Regionale . Come Associazione siamo consci delle difficolta’e degli annosi problemi, ma riteniamo di poter proporre soluzioni che concretamente rendano più fruibile il servizio attualmente erogato.

L’istituzione di corse “ veloci” con poche fermate , il raggiungimento della stazione di Fontivegge, e migliori collegamenti verso Terni e Foligno , saranno i punti della nostra proposta.

L’Associazione si avvarra’ anche del supporto di alcuni tecnici che ci aiuteranno nell’individuare le giuste indicazioni operative .

Siamo fiduciosi inoltre che anche attraverso forze politiche diverse il lavoro fatto in Commissione possa permettere di portare risultati importanti in Alta Valle del Tevere”.

