Screening di massa a Sansepolcro: ad oggi sono 5300 i tamponi prenotati

Sono 5300 i tamponi totali prenotati ad ora nell’ambito dello screening di massa che è in corso a Sansepolcro.

Tra ieri e oggi ne verranno effettuati 2400. I posti per domani e per venerdì sono esauriti (1440 posti al giorno grazie all’attivazione di una fila in più) mentre sono aperte le prenotazioni per la giornata di sabato (altri 1440 posti).

Il link per prenotarsi è il seguente: https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home.

