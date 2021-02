Insulti a Polizia Municipale di Castello: Lignani (FD’I) “inopportuno intentare cause a spese pubbliche contro nostri concittadini. Si usi buon senso”

Ai Vigili Urbani presi a male parole sui social va la mia solidarietà; anche avessero sbagliato nell’interlocuzione con i cittadini. Il momento però è difficile per tutti, per chi ha l’onore di essere impiegato pubblico ma anche per chi soffre ed è esasperato, molte volte senza tutele, per una situazione terribile. Oggi chi ha uno stipendio pubblico deve comprendere che ha una situazione in positivo nemmeno paragonabile con i liberi professionisti, con i commercianti e con lo stesso impiego privato. Deve avere ben presente che il proprio stipendio è erogato di fatto dai suoi concittadini e che in una situazione di emergenza ci devono essere virtù aggiuntive, prima fra tutti un supplemento di buon senso. Oggi intentare una causa pubblica contro propri concittadini non è plausibile e avrebbe come unico risultato quello di esasperare gli animi. Nulla vieta ovviamente che se qualcuno si sia sentito irrimediabilmente offeso adisca, come qualsiasi cittadino, le vie legali in forma privata e a proprie spese. Spero che il Sindaco cui compete deliberare cause a spese dell’Ente sia il primo a raccogliere questo appello al buon senso. Al Corpo dei Vigili Urbani il mio più sincero augurio di buon lavoro.

