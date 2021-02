Esclusivo verso le elezioni a Città di Castello: Bacchetta “sarò della partita, poco mi interessa di quello che farà il PD, la nostra città ha bisogno di una guida solida e di grande personalità”

“Quanto successo, a livello politico, negli ultimi mesi sarà ampiamente dibattuto in campagna elettorale, il mio ruolo di Sindaco non mi permette di parlare in questo momento, lo farò a tempo debito, sarò preciso e meticoloso nella ricostruzione dei fatti lo devo alla mia città, che tanto mi ha dato in questi anni” questa parte delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Luciano Bacchetta, nella lunga intervista concessa alla nostra redazione e che verrà trasmessa domani, giovedì 18 ottobre alle ore 21 su Retesole, nel corso del programma In Primo Piano, condotto da Michele Tanzi. “Sono sorpreso e profondomente deluso da quanto successo” prosegue Bacchetta “la politica cittadina non ha dato il meglio di se, in queste settimane, lasciare la maggioranza con cui si è stati eletti cinque anni fa, in un momento così difficile, non lo accetto, si possono avere visioni differenti, ma questo non giustifica la scelta di passare all’opposizione, è un tradimento nei confronti di tutti quei cittadini che hanno permesso, a questi consiglieri comunali, di rappresentare una colazione, un partito, un progetto politico. Sono state dette tante falsità e molti sono stati gli attacchi personali, ma sarò sincero, ho davvero altro a cui pensare, siamo in piena emergenza sanitaria e per me conta solo questo. Ci sarà tempo e modo per chiarire, ma preferisco lo facciano gli elettori, a tempo debito. Sarò della partita, ne avrei fatto volentieri a meno, pensavo di dedicare più tempo alla famiglia, ai miei interessi, ma visto quanto successo non me la sento di abbandonare. Sulle alleanze non mi esprimo, poco mi interessa di quello che farà il PD, penso a quello che potremo fare noi, con la lista che stiamo costruendo. La nostra città ha bisogno di una guida solida, di grande personalità e credo che questo, in cabina elettorale, farà la differenza”

