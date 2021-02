Dalla prossima settimana foto trappole in piazza Garinei a Trestina

Fototrappole in Piazza Garinei a Trestina: l’installazione è annunciata dal neoassessore alla Polizia Municipale di Città di Castello Michela Botteghi, che sottolinea come “anche in seguito alle segnalazioni dei residenti, da tempo l’Amministrazione stava lavorando per dotare questo punto della frazione di un sistema di videosorveglianza che permettesse di monitorare e sanzionare eventuali illeciti o infrazioni. Gli agenti della Polizia Municipale hanno già eseguito un sopralluogo ed entro l’inizio della prossima settimana avremo installato le fototrappole e la segnaletica relativa, nell’ambito di un progetto nel quale il potenziamento della videosorveglianza è previsto anche in altri punti del comune, già oggetto di segnalazione da atti vandalici. La sicurezza reale e percepita è un tema su cui il Comune ha investito molto e che coinvolge in modo capillare il territorio, concentrandosi su contesti e situazioni in cui il presidio rappresenta una soluzione efficace per migliorare la qualità della vita e in cui si presti a supportare l’azione di controllo delle forze dell’ordine”.

