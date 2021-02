Covid 19: Bacchetta “Umbria caso internazionale, lock down non risolve problemi, serve vaccinazione di massa e va fatta al più presto”

“Siamo in zona rossa da oltre 10 giorni e i dati sono in costante crescita, questo è molto preccupante. Credo che altri lock down servano a poco, dobbiamo accelerare la vaccinazione di massa, unico mezzo per uscire dall’emergenza e tornare a vivere con normalità. Non ci possiamo permettere ulteriori rallentamenti, la situazione è grave anche a livello economico, con tante piccole attività prossime alla chiusura”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati