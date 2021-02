Cinema Astra San Giustino: nuova possibilità di ordinare per le arance di SOS Rosarno

Siamo arrivati al terzo ordine dei prodotti di Rosarno. Continua la collaborazione della bottega del Cinema Teatro Astra con la cooperativa Mani e Terra di Rosarno per mettere a disposizione i loro prodotti: freschi, buonissimi e biologici. E insieme a noi altri compagni di viaggio a Perugia, Orvieto, Terni , per far crescere sempre più percorsi di giustizia ed equità.

Il progetto è SOS ROSARNO, AGRUMI SOLIDALI PER NUTRIRE INTEGRAZIONE E SOSTENIBILITÀ grazie al quale è possibile acquistare agrumi provenienti da Rosarno, il paese diventato tristemente famoso qualche anno fa per l’esplosione della rabbia dei lavoratori migranti. Gli agrumi dei produttori di riferimento di SOS Rosarno provengono rigorosamente da agricoltura biologica certificata. Tutti i produttori sono piccoli proprietari, singoli o associati in cooperative, assumono regolarmente la manodopera impiegata nella raccolta, per oltre il 50% migrante, e sono interni al circuito della solidarietà con i migranti di Rosarno, che nell’assoluta insufficienza delle politiche istituzionali d’accoglienza possono sopperire ai bisogni più elementari solo grazie al sostegno delle realtà associative della società civile. SOS Rosarno è una campagna di solidarietà promossa da Equosud e Osservatorio Migranti Africalabria, e coinvolge i GAS di tutta Italia.

Sarà possibile effettuare l’ordine entro e non oltre il 22 FEBBRAIO inviando una mail a info@astrazioni.net indicando la tipologia di prodotto e la relativa quantità.

La consegna è prevista per il 2 MARZO

Per contatti e ordini

info@astrazioni.net

cell. 3493191176LISTINO PREZZI

AGRUMI (L’ordine minimo per gli agrumi è di una cassetta)

ARANCE DA TAVOLA € 1,80 al kg Cassetta 10 kg € 18,00

ARANCE DA SUCCO €1,50 al kg Cassetta 10 kg € 15,00

LIMONI € 2,30 al kg Cassetta 7 kg € 16,00

CLEMENTINE € 2,30 AL KG Cassetta 7 kg € 16,00

Fichi Secchi al Naturale sfusi – busta da 350 gr – € 6,50

Mandorle Sgusciate – Busta da 400 gr – € 7,50

Nduja, 500gr – € 8,00

Filetti di melanzane in olio extravergine 280 gr. € 6,50

Zucchine alla calabrese 280 gr €6,50

Vellutata di peperoncino 280gr € 6,50

Pomodori secchi in olio d’oliva € 7,50

Cipolle rosse in agrodolce 300 gr € 7,50

