Pallavolo serie C/F: Enrico Brizzi (Tifernum Città di Castello) “Noi siamo pronti per il debutto in campionato, sperando che si possa scendere in campo”

“Non voglio essere retorico, ma solo sincero, siamo tutti molto emozionati per il debutto in campionato del prossimo week end, sperando che si possa scendere in campo. Sono realista, le incognite sono tante, ma questo possibile inizio mi da tanta speranza. Sono invece deluso dal trattamento riservato a chi, come me, si occupa di sport a tempo pieno. La politica pare mostrare poco interesse per lo sport dilettantistico, questo è profondamente ingiusto. Si parla dell’importanza della per la funzione sociale che svolge, il nostro lavoro, permettendo ai nostri giovani di crescere in luoghi sani, lontani dalle problematiche che potrebbero coinvolgerli, poi all’atto pratico veniamo messi da parte, quasi dimenticati. Quando si parla di difficoltà economiche di numerose famiglie, costrette a convivere con la paura di perdere il proprio posto di lavoro. Voglio ricordare, che molti di noi, hanno come base principale del proprio reddito lo sport, che hanno scelto come attività lavorativa, per questo vogliamo essere trattati al livello di chi, per scelta, ha deciso di dedicarsi ad altre professioni”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati