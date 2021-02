“Ci avviciniamo a grandi passi al debutto in campionato, siamo pronti non vediamo l’ora. Fisicamente stiamo bene, grazie al lavoro di questi mesi, da dopo tanto tempo tornare in campo può essere difficile. Servono testa e gambe, sarà, covid permettendo, un campionato diverso, che vogliamo vivere da protagonisti”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati