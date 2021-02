Bartolini e Schiattelli (Civici per Città di Castello) “solidarietà a polizia locale per critiche ed attacchi da parte di alcuni cittadini. Il rispetto delle regole è fondamentale”

“Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alle forze di polizia locale di Città di Castello che nei giorni passati sono state oggetto di critiche scorrette ed ingiustificate da parte di alcuni cittadini che dimostrano, con tali comportamenti, di dimenticare quanto sia fondamentale anche se ingrato il compito di far rispettare le regole. Soprattutto in un momento come questo, in cui la grave situazione pandemica mette a dura prova le civiltà di tutto il mondo compresa la nostra comunità”.

