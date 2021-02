Progetto SELMA: procedono i lavori e le attività di Tamat NGO in Tunisia

Tamat NGO all’interno del progetto SELMA – SostEgno all’agricoltura Locale, alla MicroimpresA e all’empowerment di donne e giovani in Tunisia, AID 11904, progetto coordinato da ARCS Culture Solidali in partenariato con l’Union National de la Femme Tunisienne (UNFT), il Commissariat Régionale à l’Agriculture (CRDA) e Tamat e co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Per quanto riguarda il comparto agricolo sono terminati i lavori di installazione dell’impianto di irrigazione a goccia di 2ha e l’impianto delle serre.

E’ stata messa in produzione sia la superficie destinata la produzione orticola per una superficie di 0,1ha di cipolle, 0,1ha di aglio e 0,1ha di finocchio da seme.

In questi giorni le donne del centro stanno inoltre effettuando i rincalzi e le ripuliture dalle erbe infestanti. Per quanto riguarda invece i seminativi sono stati seminati 2ha di orzo e 2ha di avena. Su tutto il resto della superficie agricola del centro sono stati seminati Favino ed Orzo in consociazione per effettuare un sovescio e quindi arricchire il terreno di sostanza organica. Per ultimo sono iniziate le operazioni di sistemazione dell’ oliveto (1ha) su cui stanno anche le potature. Anche su questo sarà realizzato un impianto di irrigazione localizzata.

